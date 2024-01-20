إعلام العدو: الإعلان عن إصابة 16 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 20 2024 - 23:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
نائب رئيس الكنيست الصهيوني يقول إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية" ووزير الطاقة يقول إن إقامتها "خطر على إسرائيل"
إعلام العدو: الإعلان عن إصابة 16 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية في قطاع غزة
منذ 3 ساعة
20 January، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مسيرة مؤيدة لفلسطين في نظمت براغ عاصمة تشيكيا
عضو المكتب السياسي في حركة حماس غازي حمد: هناك تخبط وخلافات داخل قيادة العدو والاحتلال ينهار داخلياً واجتماعياً وعسكرياً وسياسياً
مصدر في الخارجية اليمنية: قرار منع الملاحة الإسرائيلية يقتصر على منع عبور سفن العدو الصهيوني أو المتوجهة إليه وتلقينا ردود فعل إيجابية من دول عربية وصديقة بشأن عمليات استهداف سفن العدو
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة