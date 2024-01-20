سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تمركزاً للعدو يستخدمه في القيادة والسيطرة بمحيط مسجد الشهداء جنوب مدينة خانيونس وتجمعا لجنود العدو في منطقة رميضة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 20:26

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تمركزاً للعدو يستخدمه في القيادة والسيطرة بمحيط مسجد الشهداء جنوب مدينة خانيونس وتجمعا لجنود العدو في منطقة رميضة شرق خانيونس

منذ 54 mins 20 January، 2024
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