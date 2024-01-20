صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: جندي إسرائيلي عاد من القتال في غزة وعلى ما يبدو نتيجة إصابته بالصدمة أطلق النار تجاه إسرائيلي آخر وقتله في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2024 - 20:26

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: جندي إسرائيلي عاد من القتال في غزة وعلى ما يبدو نتيجة إصابته بالصدمة أطلق النار تجاه إسرائيلي آخر وقتله في تل أبيب

منذ 2 ساعة 20 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة