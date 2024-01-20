صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: جندي إسرائيلي عاد من القتال في غزة وعلى ما يبدو نتيجة إصابته بالصدمة أطلق النار تجاه إسرائيلي آخر وقتله في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: جندي إسرائيلي عاد من القتال في غزة وعلى ما يبدو نتيجة إصابته بالصدمة أطلق النار تجاه إسرائيلي آخر وقتله في تل أبيب
منذ 2 ساعة
20 January، 2024
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