بالفيديو | سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 16:58
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بالفيديو | سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة
منذ 58 mins
20 January، 2024
عربي وإقليمي
-
فلسطين
وزعت سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة.
المصدر:
سرايا القدس
سرايا القدس
طوفان الأقصى
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