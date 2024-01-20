بالفيديو | سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2024 - 16:58

بالفيديو | سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة

منذ 58 mins 20 January، 2024
video_2024-01-20_15-35-48.00_00_31_13.Still001
عربي وإقليمي - فلسطين

وزعت سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة.

المصدر: سرايا القدس

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة