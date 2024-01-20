اشتباكات عنيفة شرقي حيي التفاح والدرج في غزة وسرايا القدس استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة “التاندوم” في محور التقدم شمال مخيم النصيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 16:58

اشتباكات عنيفة شرقي حيي التفاح والدرج في غزة وسرايا القدس استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة “التاندوم” في محور التقدم شمال مخيم النصيرات

منذ 1 ساعة 20 January، 2024
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