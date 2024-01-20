العدو الصهيوني يعتقل شقيق الشهيد رأفت أبو عقل بعد اقتحام منزله بحي خروبة في جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 08:18

العدو الصهيوني يعتقل شقيق الشهيد رأفت أبو عقل بعد اقتحام منزله بحي خروبة في جنين بالضفة المحتلة

منذ 4 ساعة 20 January، 2024
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