العدو الصهيوني يطلق قنابل مضيئة بمحيط مستشفى ناصر في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 08:18

العدو الصهيوني يطلق قنابل مضيئة بمحيط مستشفى ناصر في خانيونس بغزة

منذ 5 ساعة 20 January، 2024
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