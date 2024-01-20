العدو الاسرائيلي يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 02:56

العدو الاسرائيلي يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 38 mins 20 January، 2024
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