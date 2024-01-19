صحيفة “معاريف” الصهيونية: يبدو أنه كما كان لدى الجيش الإسرائيلي تقديرا استخباراتيا خاطئا حول حجم الأنفاق في غزة، كذلك الأمر فيما يتعلق بالتقدير الإستخباراتي لعدد الصواريخ الموجودة هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2024 - 11:20

صحيفة “معاريف” الصهيونية: يبدو أنه كما كان لدى الجيش الإسرائيلي تقديرا استخباراتيا خاطئا حول حجم الأنفاق في غزة، كذلك الأمر فيما يتعلق بالتقدير الإستخباراتي لعدد الصواريخ الموجودة هناك

منذ 24 mins 19 January، 2024
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