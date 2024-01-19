مدفعية العدو الاسرائيلي تجدد قصفها لمنطقة السكة في مخيم جباليا بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2024 - 11:20

مدفعية العدو الاسرائيلي تجدد قصفها لمنطقة السكة في مخيم جباليا بغزة

منذ 28 mins 19 January، 2024
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