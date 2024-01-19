مراسل المنار: الطيران المسير المعادي نفذ 6 غارات بالصواريخ على المنطقة الواقعة بين الطيري وكونين وبيت ياحون جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2024 - 11:18

مراسل المنار: الطيران المسير المعادي نفذ 6 غارات بالصواريخ على المنطقة الواقعة بين الطيري وكونين وبيت ياحون جنوب لبنان

منذ 60 mins 19 January، 2024
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