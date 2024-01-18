اعلام العدو: أمهات الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقن طريقا رئيسيا في تل أبيب ويطالبن بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2024 - 22:36

اعلام العدو: أمهات الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقن طريقا رئيسيا في تل أبيب ويطالبن بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم

منذ 22 mins 18 January، 2024
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