صافرات الإنذار تدوي في جنوب هضبة الجولان السوري المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2024 - 22:36

صافرات الإنذار تدوي في جنوب هضبة الجولان السوري المحتل

منذ 23 mins 18 January، 2024
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