سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدينا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة المحمود (7) في جرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور وسط مخيم نور شمس ونؤكد وقوع من فيها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2024 - 04:22

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدينا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة المحمود (7) في جرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور وسط مخيم نور شمس ونؤكد وقوع من فيها بين قتيل وجريح

منذ 2 ساعة 18 January، 2024
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