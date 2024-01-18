مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة نفذت جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2024 - 04:22
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من أمريكا ودول أوروبية يواصل ارتكاب المجازر لليوم الـ 104 على التوالي
الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 24448 شهيدا و61504 مصابين
سرايا القدس: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة العدو بمحيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس بصاروخ موجه من نوع "مالوتكا"
الاذاعة الاسرائيلية: عدد من جنود قوات الاحتياط في الجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة
العدو يقر بمقتل جنديين واصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك داخل غزة ما يرفع عدد القتلى اليوم الى 4
حركة المجاهدين الفلسطينية: أميركا بتصنيفها لحركة انصار الله تجدد مشاركتها في العدوان على أمتنا وتصر على حماية الصهاينة
مسؤولون أمريكيون يقولون لشبكة NBC الأمريكية إن إدارة بايدن تحاول التحضير مع قادة آخرين لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو
وسائل إعلام إسرائيلية تعلن عن إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوب فلسطين المحتلة
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة نفذت جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن
منذ 2 ساعة
18 January، 2024
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