مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة نفذت جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2024 - 04:22

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة نفذت جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن

منذ 2 ساعة 18 January، 2024
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