اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي بمنطقة المخابرات بشمال مدينة غزة وتفجير عبوة بإحدى الآليات وايقاع قتلى وجرحى بصفوف الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 04:06

اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي بمنطقة المخابرات بشمال مدينة غزة وتفجير عبوة بإحدى الآليات وايقاع قتلى وجرحى بصفوف الصهاينة

منذ 9 mins 14 January، 2024
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