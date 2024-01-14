اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة. وأفادت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم، وداهمت محيط مستشفى جنين الحكومي، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل.

وأضافت أن جرافة عسكرية من نوع (D9) شرعت في تجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال، وسط اشتباكات مع أفراد المقاومة.

وفي وقت سابق -مساء السبت- أصيب عدد من الشبان والمواطنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في مختلف محافظات الضفة الغربية. ففي جنين أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة، حيث يواصل الاحتلال احتجاز أحد المصابين ويمنع طواقم الإسعاف من نقله من المكان .

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه سيارة أحد المواطنين في بلدة عرابة، ما أدى إلى إصابة بجروح.

وأصيب 9 مواطنين على الأقل خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس ومخيم الفارعة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين استمرت عدة ساعات. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة بطوباس، وقامت بتجريف عدد من المحلات التجارية والشوارع والبنى التحية. كما اعتقلت عدداً من المواطنين واحتجزت بعضهم.

في حين تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، واستطاعت اعطاب عدد من آليات الاحتلال. كذلك استهدف مقاومون حاجز تياسير العسكري شرق طوباس بوابل من الرصاص، وأطلقوا الرصاص تجاه قوات الاحتلال التي تواجدت بمنطقة تل الفارعة جنوب طوباس.

المصدر: مواقع