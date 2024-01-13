تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في إندونيسيا دعماً لفلسطين وغزة وتنديداً بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 14:32

تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في إندونيسيا دعماً لفلسطين وغزة وتنديداً بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني

منذ 2 ساعة 13 January، 2024
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