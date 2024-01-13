موقع “والاه” : الجيش “الإسرائيلي” لا يقدم كافة بيانات الجرحى للجمهور “الإسرائيلي” خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى خفض معنوياتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2024 - 11:28

موقع “والاه” : الجيش “الإسرائيلي” لا يقدم كافة بيانات الجرحى للجمهور “الإسرائيلي” خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى خفض معنوياتهم

منذ 1 ساعة 13 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة