موقع “والاه” العبري: بعد مرور 100 يوم على الحرب تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي “إسرائيلي” معاق نتيجة الإصابات ، مع التقديرات بأن العدد المعترف به سيصل إلى حوالي 30000 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 11:28

موقع “والاه” العبري: بعد مرور 100 يوم على الحرب تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي “إسرائيلي” معاق نتيجة الإصابات ، مع التقديرات بأن العدد المعترف به سيصل إلى حوالي 30000

منذ 1 ساعة 13 January، 2024
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