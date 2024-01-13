موقع “والاه” العبري: بعد مرور 100 يوم على الحرب تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي “إسرائيلي” معاق نتيجة الإصابات ، مع التقديرات بأن العدد المعترف به سيصل إلى حوالي 30000 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 11:28
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العدوان الصهيوني على غزة يدخل يومه الـ99 وقوات الاحتلال تواصل قصفها أنحاء متفرقة من القطاع مخلفة عشرات الشهداء
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سي أن أن عن مسؤول أميركي: واشنطن نفذت ضربات منفردة ضد منشأة رادار لأنصار الله في صنعاء
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مندوب الصين بمجلس الأمن: آخر ما تحتاجه المنطقة هو المغامرات العسكرية المستهترة التي تؤدي إلى تقويض السلام
الخارجية الجزائرية: القصف الاميركي البريطاني لمدن يمنية تصعيد خطير يقوض جهود ايجاد الحلول
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إعلام العدو: بعد مرور 100 يوم على الحرب تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي "إسرائيلي" معاق والعدد سيصل إلى حوالي 30000
موقع “والاه” العبري: بعد مرور 100 يوم على الحرب تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي “إسرائيلي” معاق نتيجة الإصابات ، مع التقديرات بأن العدد المعترف به سيصل إلى حوالي 30000
منذ 1 ساعة
13 January، 2024
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