مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية هدفها تهجير شعبنا عن أرضه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 00:58

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية هدفها تهجير شعبنا عن أرضه

منذ 46 mins 13 January، 2024
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