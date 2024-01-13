مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار لمنع تهجير شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 00:58
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ميقاتي: انطلاقا من عروبتنا ومبادئنا نطالب بوقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار لمنع تهجير شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
منذ 46 mins
13 January، 2024
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