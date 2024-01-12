مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين ومدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي الناقورة وحولا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 18:26

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين ومدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي الناقورة وحولا

منذ 54 mins 12 January، 2024
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