أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “كل ما جرى ويجري في منطقتنا، في غزة واليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، يؤكد ما قاله الإمام الخميني أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، فهي راعية الإرهاب والقتل والجرائم والمجازر والحروب في هذه المنطقة، وأساس الطغيان والاستكبار في العالم”، وقال “مهما حاولت واشنطن ترميم صورتها أمام الرأي العام من خلال الأكاذيب والنفاق والادعاءات الفارغة، فلن تستطيع ذلك لأن صورة الشيطان لا يرممها شيء”.

وأضاف الشيخ دعموش في خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت ان “الحامي الأكبر لإسرائيل في المنطقة هي الولايات المتحدة الأميركية وهي المسؤولة عن كل جرائم العدو في غزة والضفة ولبنان وفي المنطقة”، واوضح أن “أميركا هي التي تقرر وتمول وتدعم وتسلح وتحمي وتسمح لكيان الاحتلال بأن يرتكب إبادة جماعية في غزة، وهي التي تفرض على العالم وعلى معظم الدول العربية أن يسكتوا عن هذه الجرائم”.

وقال الشيخ دعموش إن “كل الرسائل التي يحملها الموفدون الأميركيون والأوروبيون للبنان هذه الأيام والتي تستبطن التهديد للبنان، إن لم تتوقف جبهة الجنوب إنما هي لمساعدة إسرائيل وتحقيق المطالب الإسرائيلية وتأمين عودة مائة ألف مستوطن إلى مستوطناتهم المقابلة للحدود اللبنانية”، وأضاف “قلبهم على مصالح إسرائيل وعلى المستوطنين وليس على لبنان ولا على غزة”، وشدد على أن “المدخل الأساسي لوقف جبهة لبنان، هو وقف العدوان على غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام