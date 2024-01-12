القوات المسلحة اليمنية: أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ البريطانيُّ على شنِّ عدوانٍ غاشم على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 10:56

القوات المسلحة اليمنية: أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ البريطانيُّ على شنِّ عدوانٍ غاشم على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ

منذ 17 mins 12 January، 2024
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