كتائب المجاهدين: اشتبكنا مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور قتال شرق النصيرات في غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 10:56

كتائب المجاهدين: اشتبكنا مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور قتال شرق النصيرات في غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة

منذ 28 mins 12 January، 2024
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