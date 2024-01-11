قائد العمليات الفرنسية في المحيط الهندي: القوة الفرنسية في البحر الأحمر “تحت قيادة فرنسية ولا تخضع بأي شكل للشريك الأميركي” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 22:58

قائد العمليات الفرنسية في المحيط الهندي: القوة الفرنسية في البحر الأحمر “تحت قيادة فرنسية ولا تخضع بأي شكل للشريك الأميركي”

منذ 8 mins 11 January، 2024
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