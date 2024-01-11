المقاومة الاسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2024 - 18:24

المقاومة الاسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا برشقة صاروخية

منذ 8 mins 11 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة