سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “التاندوم”في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 18:24

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “التاندوم”في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 16 mins 11 January، 2024
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