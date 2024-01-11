طائرات حربية صهيونية تقصف الطوابق العلوية من برج اللؤلؤة في النصيرات وسط قطاع غزة ونشوب حريق بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 18:24

طائرات حربية صهيونية تقصف الطوابق العلوية من برج اللؤلؤة في النصيرات وسط قطاع غزة ونشوب حريق بالمكان

منذ 50 mins 11 January، 2024
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