الطيران الحربي الصهيوني يستهدف مبنى الحسن بالقرب من شارع جلال الذي يضم مرافق تجارية عدة في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 18:22

الطيران الحربي الصهيوني يستهدف مبنى الحسن بالقرب من شارع جلال الذي يضم مرافق تجارية عدة في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 11 January، 2024
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