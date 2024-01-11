إعلام العدو : للمرة الثانية خلال اليوم، إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستعمرة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2024 - 16:50

إعلام العدو : للمرة الثانية خلال اليوم، إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستعمرة المطلة

منذ 2 ساعة 11 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة