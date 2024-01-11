تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، حيث يستمر تكبيد قوات العدو المزيد من الخسائر في الارواح والآليات.

وفي السياق، تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، و3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودمرت كتائب القسام آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران فيها.

ونشرت القسام مشاهد لاستدراج قوة صهيونية راجلة لأحد الأنفاق وإيقاعهم في كمين محكم في منطقة الشيخ رضوان نهاية الشهر الماضي.

وكانت القسام عرضت مشـاهد لطائرة “درون” صهيونيـة تم الاستيـلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار