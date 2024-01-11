رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن”المقاومة من خلال تصديها ‏القوي والشجاع وعملياتها النوعية أوقعت العدو في مأزق كبير، وأدخلته في حرب استنزاف حقيقية لا ‏يعرف كيف يخرج منها، وهو يتخبّط على المستويين السياسي والعسكري، فالخلافات ‏الداخلية مُحتدمة ‏بين أعضاء حكومته،‎ ‎وجيشه المحتل الذي يتلقى ضربات المقاومة لا زال عاجزًا عن ‏تحقيق أية نتائج ‏مهمة سواء في جبهة لبنان أو جبهة غزة”.‏

وأشار خلال كلمة له في أسبوع الشهيدين على طريق القدس عبد الله حسن الأسمر وعباس حسين رمال ‏في مجمع سيد الأوصياء في الضاحية الجنوبية إلى أنّ”مأزق العدو يتعمّق ‏يومًا بعد يوم، وكلّما طال أمد ‏العدوان كلّما استُنزف العدو ‏أكثر فأكثر وحصد المزيد من الخسائر، وكلّ التهديدات والوساطات ‏والرسائل التي تأتي إلينا لن تنفعه، ولن تُخرجه من المأزق الذي يتخبط فيه، وليس أمامه من خيار سوى ‏وقف العدوان”. ‏

وشدّد سماحته على أنّ” التصعيد والتمادي والتوسّع في العدوان على الجنوب واغتيال القادة يضع العدو على حافة ‏الهاوية، وعليه ألا يُخطئ في الحسابات، فصحيح أنّ المقاومة لا تريد الانجرار للحرب، لكنها إذا فرضت ‏عليها لا تخشاها ولن تخافها، وهي على أتمّ الجهوزية لمواجهتها بكل قوة وشجاعة، وعلى العدو أن يأخذ ‏العبرة من تجاربه وهزائمه أمام المقاومة الإسلامية في لبنان في كلّ المراحل السابقة من 93 إلى 96 إلى ‌‏2000 وصولًا إلى 2006 وألا يُخطئ التقدير”.‏

ولفت إلى أنّ”المقاومة لم تستخدم في عملياتها إلا جزءًا يسيرًا من قدراتها وسلاحها وصواريخها ‏وإمكاناتها وخبراتها، لأنّ المعركة محدودة، لكن إذا فرض العدو الحرب علينا فسنُريه من قدراتنا وبأسنا ‏ما يجعله يندم على جرائمه وعدوانه”.‏

وأكد أنّ” المقاومة الإسلامية في لبنان ليست مردوعة، ولم تكن في يوم من ‏الأيام مردوعة أو خائفة أو ‏تخشى الحرب، بل كانت على الدوام قويّة وشجاعة وحاضرة في ‏الميدان، وعلى أتمّ الاستعداد والجهوزية ‏لمواجهة أيّ حماقة يرتكبها العدو، وليس لها أيّ حسابات عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن بلدنا وأهلنا”. ‏

وختم بالقول:” إذا كان العدو يعتقد أنّه يمكنه من خلال التهديد والتصعيد أن يفرض مُعادلة جديدة علينا فهو ‏واهم ومُخطئ، فالمقاومة لن تقبل بفرض معادلة جديدة تمكّن العدو من التمادي في جرائمه أيّا كانت ‏النتائج”.‏

المصدر: موقع المنار