قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد بجنين في الضفة المحتلة وتداهم عدة منازل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 00:04

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد بجنين في الضفة المحتلة وتداهم عدة منازل

منذ 39 mins 10 January، 2024
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