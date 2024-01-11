القيادي في حماس أسامة حمدان: الحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها غزة هو مجرد وهم ولا توجد مبادرة من هذا النوع وهي عملية تضليل وتدليس تمارسها حكومة الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 00:04

القيادي في حماس أسامة حمدان: الحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها غزة هو مجرد وهم ولا توجد مبادرة من هذا النوع وهي عملية تضليل وتدليس تمارسها حكومة الاحتلال

منذ 41 mins 10 January، 2024
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