مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “قطمون” جنوب بلدة رميش والقاء قذائف ضوئية بين رميش ويارون جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 00:04

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “قطمون” جنوب بلدة رميش والقاء قذائف ضوئية بين رميش ويارون جنوب لبنان

منذ 55 mins 10 January، 2024
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