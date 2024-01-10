محمد عبدالسلام: نؤكد مجددا أن القوات المسلحة اليمينة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 22:32

محمد عبدالسلام: نؤكد مجددا أن القوات المسلحة اليمينة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة

منذ 51 mins 10 January، 2024
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