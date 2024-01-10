المقاومة الاسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا بواسطة السلاح المناسب قاعدة الإحتلال الأمريكي “هيمو” والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 22:32

المقاومة الاسلامية في العراق: مجاهدونا هاجموا بواسطة السلاح المناسب قاعدة الإحتلال الأمريكي “هيمو” والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا

منذ 54 mins 10 January، 2024
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