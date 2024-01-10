الهلال الأحمر: استشهاد 6 من طواقمنا جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2024 - 17:58

الهلال الأحمر: استشهاد 6 من طواقمنا جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 18 mins 10 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة