سرايا القدس : استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “RPG” شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 17:58

سرايا القدس : استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “RPG” شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 10 January، 2024
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