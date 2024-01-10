القوات المسلحة اليمنية : لن نتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حقّ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 14:54

القوات المسلحة اليمنية : لن نتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حقّ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا

منذ 44 mins 10 January، 2024
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