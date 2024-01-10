القوات المسلحة اليمنية : العملية جاءتْ كردٍ أوليّ على الاعتداء الغادر الذي تعرضتْ له قواتنا البحرية من قبل قوات العدوّ الأمريكيّ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 10 2024 - 14:34

القوات المسلحة اليمنية : العملية جاءتْ كردٍ أوليّ على الاعتداء الغادر الذي تعرضتْ له قواتنا البحرية من قبل قوات العدوّ الأمريكيّ

منذ 26 mins 10 January، 2024
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