ضابط الإحتياط في الجيش “الإسرائيلي” الجنرال “غيرشون هكوهين”: نصر الله كان ولا يزال أستاذاً في إدارة الصراع والقتال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 10:20

ضابط الإحتياط في الجيش “الإسرائيلي” الجنرال “غيرشون هكوهين”: نصر الله كان ولا يزال أستاذاً في إدارة الصراع والقتال

منذ 56 mins 10 January، 2024
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