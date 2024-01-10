ضابط الإحتياط في الجيش “الإسرائيلي” الجنرال “غيرشون هكوهين”: نصر الله كان ولا يزال أستاذاً في إدارة الصراع والقتال – موقع قناة المنار – لبنان
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 جريحا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الإحتلال البلدة القديمة في نابلس
ضابط الإحتياط في الجيش “الإسرائيلي” الجنرال “غيرشون هكوهين”: نصر الله كان ولا يزال أستاذاً في إدارة الصراع والقتال
منذ 56 mins
10 January، 2024
عاجل
السيد نصرالله
غيرشون هكوهين
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