قال رئيس اللجنة المركزية للزيارة الاربعينية في ايران السيد مجيد مير احمدي ان عدد الزوار الايرانيين وغير الايرانيين الذين سيتوجهون من ايران لأداء الزيارة الاربعينية وزيارة العتبات المقدسة في العراق، سيصل الى 10 ملايين شخص خلال السنوات العشرة القادمة.

واضاف مير احمدي في كلمة القاها امام اجتماع شعبي للاحتفاء بخدام مراسم الزيارة الاربعينية ان مئة الف زائر باكستاني عبروا الاراضي الايرانية نحو اداء الزيارة الاربعينية خلال العام الحالي، وقد أعربوا عن رضاهم من الخدمات التي قدمت لهم في المواكب داخل ايران حين مرورهم، كما ان معظم هؤلاء الزوار دخلوا الاراضي الايرانية بدون حافلات نقل الركاب ولذلك بذلت القوات الجوية للجيش الايراني والحرس الثوري، قصارى جهدها لنقلهم جوا لمسافة 2000 كيلومتر الى منطقة شلمجة الحدودية مع العراق.

وقد قال وزير الداخلية الباكستاني لنظيره العراقي لو ان الظروف كانت مؤاتية لوصل عدد زوار الزيارة الاربعينية الباكستانيين الى 500 الف زائر هذا العام.

المصدر: مواقع