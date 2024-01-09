العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي ما يروجه العدو الاسرائيلي من إشاعات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 23:44

العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي ما يروجه العدو الاسرائيلي من إشاعات

منذ 55 mins 9 January، 2024
علم حزب الله
لبنان

نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الثلاثاء ما يروجه العدو الاسرائيلي من إشاعات انه قام باغتيال من أسماه “تارةً مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله أو مسؤول القوّة الجويّة تارةً أخرى”.

وقال البيان “إدّعت هيئة البث  في الكيان الصهيوني والمتحدّث العسكري  باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن العدو قام باغتيال من أسماه تارةً مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله أو مسؤول القوّة الجويّة تارةً أخرى”.

واضاف البيان ان “العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفياً قاطعاً هذا الادّعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق وتؤكّد أنّ الاخ المجاهد  مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا الى أي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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