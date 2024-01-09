قصف مدفعي صهيوني عنيف ومكثف وسط خان يونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 01:38
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الشهيد وسام طويل وإخوانه يؤكدون بشهادتهم على وحدة المقاومة في كل الساحات
حركة النجباء تعزي باستشهاد القائد طويل: هذا الطريق الذي يحفظ عزة الإسلام وتحرير القدس لابد من أن يعمد بدماء رجال أشداء
الهيئة الطبية في الجيش الصهيوني: ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في قطاع غزة
إعلام العدو: قادة الأمن حذروا نتنياهو بأن الضفة الغربية تقترب من تصعيد كبير
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا بالطيران المسيّر
مسؤول عسكري أمريكي: القوات الأمريكية وقواعدها تعرضت لـ127 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الماضي
قصف مدفعي صهيوني عنيف ومكثف وسط خان يونس جنوب القطاع
منذ 2 ساعة
8 January، 2024
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