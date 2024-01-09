سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخانيونس بالأسلحة الرشاشة وقذيفة الـ”TBG” المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 01:36

سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخانيونس بالأسلحة الرشاشة وقذيفة الـ”TBG” المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح

منذ 2 ساعة 8 January، 2024
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