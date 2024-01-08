حماس: نؤكد ان تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه واستهدافه لقيادات المقاومة في مختلف الساحات لن يردع قوى المقاومة التي ستواصل استهدافها لهذا العدو المتغطرس وتدفيعه ثمن جرائمه وانتهاكاته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 21:56

حماس: نؤكد ان تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه واستهدافه لقيادات المقاومة في مختلف الساحات لن يردع قوى المقاومة التي ستواصل استهدافها لهذا العدو المتغطرس وتدفيعه ثمن جرائمه وانتهاكاته

منذ 13 mins 8 January، 2024
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