مجاهدو القسام يستهدفون ناقلة جند صهيونية من نوع “بوما” بقذيفة “الياسين 105” ويُجهزون على جنديين كانا بجوارها شمال غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 21:56

مجاهدو القسام يستهدفون ناقلة جند صهيونية من نوع “بوما” بقذيفة “الياسين 105” ويُجهزون على جنديين كانا بجوارها شمال غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 8 January، 2024
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